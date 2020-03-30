Джакарта, , 14:11 — REGNUM Посольство Великобритании в Джакарте заявило, что страна по-прежнему открыта для всех, кто уже имеет визу или вид на жительство, включая граждан Индонезии, сообщает Antara.

«Для тех, у кого нет визы, заявление не может быть обработано в настоящее время. Существуют визы для граждан, имеющих мужа или жену, а также детей, являющихся гражданами Великобритании», — отметило посольство.

Эта политика британского правительства направлена на то, чтобы граждане с разным гражданством в семье могли оставаться вместе в условиях пандемии COVID-19.

Также было заявлено, что эта политика предназначена только «для семей, которые действительно в этом нуждаются».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла написал стихотворение о коронавирусе.

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