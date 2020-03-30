Киев, , 14:08 — REGNUM Законопроект об изменениях в госбюджет Украины для борьбы с коронавирусом не предусматривает уменьшение финансирования ВСУ «ни на одну гривну».

Об этом заявил сегодня, 30 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль подчеркнул, что это принципиальная позиция его правительства.

«Ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии и военных… Это же касается вопросов модернизации вооружения военных, строительства жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса. Войска будут обеспечены всей необходимой защитой», — объявил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня на внеочередном заседании Рада должна утвердить изменения в госбюджет Украины, чтобы найти финансирование для борьбы с коронавирусом. В частности, доходы бюджета предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн.