Москва, , 14:01 — REGNUM В Госдуме возмущены обвинениями Европарламента в возможной дезинформации относительно коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

«Карантин в Европарламенте, к сожалению, не помогает справиться с неизлечимой болезнью — русофобией», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он обратил внимание на то, что Россия и Китай помогают Италии на фоне еще недавнего фактического бездействия союзников и соседей.

«Вместо «спасибо» в Брюсселе предпочли вновь скатиться на уровень пошлых обвинении в дезинформации и пропаганде», — констатировал парламентарий.

В Европарламенте три члена фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ заявили о возможной дезинформации со стороны России по пандемии коронавируса. Они обеспокоены тем, что «предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам».

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламентарии обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии