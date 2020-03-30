Киев, , 13:58 — REGNUM Экс-президент Украины и действующий депутат Рады Петр Порошенко обратился к руководству парламента с требованием инициировать расследование, почему «половина украинских Вооруженных сил осталась без питания».

С таким заявлением он выступил на согласительном совете Рады сегодня, 30 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко заявил, что в бытность президентом он лично вместе с «волонтерским десантом» создал принципиально новую систему питания.

«Сейчас… с преступной небрежностью было сорвано проведение подготовки тендеров для тех, кто будет делать закупки для военных, и половина украинских Вооруженных Сил осталась без питания. Я требую тщательного расследования и привлечения к ответственности тех, кто сорвал систему питания и заключение необходимых контрактов», — отметил политик, выразив уверенность, что в этом вопросе его поддержат лидеры других парламентских фракций.

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян (работал в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Порошенко) обнародовал документ, из которого следует, что украинская армия осталась без продовольствия.

В распоряжении офиса президента, которое было в распоряжении Омеляна, отмечалось, что из-за распространения коронавируса субъекты хозяйствования, которые ранее снабжали ВСУ продовольствием, отказались от продления договоров. В документе подчеркивалось, что с 25 марта в армии уже может наступить критическая ситуация — соответственно, местным властям поручили урегулировать ситуацию.

26 марта министерство обороны Украины официально подтвердило проблемы с питанием, заявив, что поставщик отказался обслуживать 250 небоевых частей ВС Украины (около 30% от всего питающегося состава).