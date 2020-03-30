Киев, , 13:54 — REGNUM

Украина сегодня — это колония в смешанном владении США и ЕС, поэтому и украинским чернозёмом, и богатствами недр Украины будут владеть в первую очередь именно они, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 30 марта, комментируя высказывания Юлии Тимошенко.

Как сообщалось ранее, украинский политик заявила, что власти страны готовятся осуществить «аферу века»: под предлогом необходимости получить средства МВФ для поддержания экономики в условиях потерь от пандемии коронавируса разрешат покупку земель иностранным гражданам, что приведет к тому, что все земли будут скуплены международными холдингами.

«Думаю, что Украина и украинцы в итоге останутся без большей части своей земли. Юлия Тимошенко выступает правильно, открытие рынка земли на Украине будет серьёзнейшей ошибкой, но, думаю, это произойдёт. Последние шесть лет с 2014 года Украиной упущены, ей нескоро удастся даже просто взять курс на выход из-под власти мировых финансово-экономических структур. Да и из-под пяты конкретных западных капиталистов, укоренившихся на украинских землях в последние годы, ей никуда пока не деться.

В общем-то, если называть вещи своими именами, Украина сегодня — это колония в смешанном владении США и ЕС. Соответственно, и украинским чернозёмом, и богатствами недр Украины будут владеть в первую очередь они. Ситуация с коронавирусом осуществлению этих и подобных планов способствует.

Те, кто на Украине продвигает законопроект о полном открытии рынка земли, либо являются западными марионетками по сугубо политическим мотивам, либо надеются, что и им, как говорится, финансово «перепадёт». Немного перепадёт, это так, но народ, который при таком режиме будет только нищать, их со временем сметёт.

Есть в этой истории урок и для России, конечно. У нас тоже долго шли разговоры в пользу полного открытия рынка земли. Этого не произошло, но западный капитал всё активнее пытается проникать в эту сферу, действуя через подставных владельцев с российским гражданством. Этот процесс нуждается в серьёзном внимании, поскольку земля — наше национальное достояние — должна использоваться по назначению и с правильной отдачей, работая на благо именно граждан России», — отметил Михаил Демурин.