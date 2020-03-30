Сеул, , 13:57 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Южной Кореи пополнила список стран, в которых не будет проводиться голосование на выборах в Национальное собрание. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей комиссии.

По их словам, избирательные участки не будут работать в 65 дипломатических представительствах в сорока странах.

Известно, что список пополнился двенадцатью представительствами, расположенными на территории США, и четырьмя — на территории Канады.

Напомним, что голосование также не будет проводиться в Бельгии, Нидерландах, Чехии, Новой Зеландии, Малайзии, Индии, Филиппинах, ОАЭ, Израиле, Иордании, Италии, Германии, Испании, Ирландии, Великобритании, Франции, Гане, ЮАР, Непале, Папуа-Новой Гвинее, Эквадоре, Гондурасе и Колумбии.

Отмечается, что в сорока странах проживает около 80 500 южнокорейцев, что составляет 46,8% от общего числа граждан, проживающих за рубежом.

Напомним, что в Южной Корее голосование запланировано на 15 апреля, а выборы на зарубежных избирательных участках — с 1 по 6 апреля.

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