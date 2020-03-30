Москва, , 13:50 — REGNUM Тема угрозы скорого дефолта муссируется в украинской политике уже более пяти лет. Причем оппозиция использует эту тему для критики власти, а власть — для продавливания законов, принятие которых увязывается с получением очередного транша от МВФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя заявление Зеленского об угрозе дефолта.

«Но текущая ситуация, несомненно, благоприятствует тому, чтобы Украина пошла на дефолт сознательно.

Во-первых, на фоне общемирового кризиса последствия дефолта не будут столь впечатляющими и возможно даже международные структуры посмотрят на такой ход сквозь пальцы.

Во-вторых, вину можно свалить на общемировое падение рынков и коронавирус, а правительство и президент окажутся невиновны.

Зато можно будет снизить нагрузку на бюджет по обслуживанию долгов, запустить на полный ход печатный станок и как-то дотянуть до момента, когда мир начнет выходить из кризиса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта в связи с распространением коронавируса.

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