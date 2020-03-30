Москва, 30 марта 2020, 13:50 — REGNUM Тема угрозы скорого дефолта муссируется в украинской политике уже более пяти лет. Причем оппозиция использует эту тему для критики власти, а власть — для продавливания законов, принятие которых увязывается с получением очередного транша от МВФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя заявление Зеленского об угрозе дефолта.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта в связи с распространением коронавируса.
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