Скопье, , 13:50 — REGNUM Вступление Северной Македонии в НАТО — лишь завершение давно начатого процесса. Об этом ИА REGNUM заявил российский историк-балканист, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Напомним, ранее руководство альянса сообщило о том, что с 27 марта Северная Македония официально является тридцатым членом НАТО, а 30 марта ее флаг будет поднят над штаб-квартирой в Брюсселе.

Парламент Северной Македонии 11 февраля досрочно ратифицировал Североатлантический договор, не дождавшись его ратификации со стороны Испании, которая последней из стран-участниц НАТО одобрила этот документ. Македонское Собрание голосовало раньше срока, поскольку ему предстоял роспуск из-за досрочных выборов, назначенных на 12 апреля.

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По словам эксперта, даже эпидемия коронавируса, которая смешала почти все планы и проекты в Европе и США, никак не повлияла на вступление Северной Македонии в НАТО, потому что процесс фактически был завершен намного раньше.

«Ради присоединения к НАТО Македония подписала продиктованные Западом Преспанские соглашения и переименовала страну в Северную Македонию. Это сняло возражения Греции. А для того, чтобы создать условия для подписания этого соглашения, в Македонии правительство Николы Груевски было заменено правительством Зорана Заева. Это процесс шел примерно с 2015 года, и сегодня он пришел к логическому завершению», — рассказал Энгельгардт.

По мнению историка, после присоединения Северной Македонии НАТО будет стремиться завершить работу на Балканах, вернее, включить в свой состав все внеблоковые территории, а в данный момент их формально две — Сербия и Босния и Герцеговина. При этом он ожидает, что в первую очередь усилится давление на Сербию.

«Мы видим, что даже в период эпидемии многие элиты Запада всё еще рассматривают происходящее через призму геополитического противостояния. Даже гуманитарная помощь, которую Россия или Китай предоставляют отдельным пострадавшим от эпидемии странам, в первую очередь рассматривается как «хитрый политический ход», который надо пересекать. Можно предположить, что по завершении пандемии всё только усилится», — подытожил Георгий Энгельгардт.