Брюссель, , 13:43 — REGNUM В Евросоюзе вновь зазвучали обвинения в адрес России и Китая. На этот раз парламентарии ЕС заподозрили Москву и Пекин в попытках подорвать отношение граждан Евросоюза к демократическим ценностям и институтам ЕС.

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В письме трёх представителей Европарламента от германской партии «Зелёные» — Сергея Лагодинского, Александра Гизе и Виола фон Крамон-Таубадель, адресованном руководству ЕС, авторы выражают серьёзную обеспокоенность «текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России», о ситуации с COVID-19, сообщает РИА Новости по ссылкой на документ. При этом никаких доказательств они не приводят, лишь ссылаясь на «недавние заключения» отчёта рабочей группы по стратегическим коммуникациям подразделения ЕС East StratCom Task Force.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные обвинения в адрес России уже звучали. Ранее в марте Financial Times со ссылкой на «закрытый доклад» ЕС сообщило, что российские прогосударственные средства массовой информации якобы развернули кампанию по дезинформации о коронавирусе и якобы распространяют неверные данные о том, как западные страны борются с распространением инфекционного заболевания. Цель кампании — «распространение паники и страха, попытка разделить европейское общество». При этом никаких подтверждений этому, кроме некоего «закрытого доклада», британское агентство не представило.

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