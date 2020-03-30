Киев, , 13:49 — REGNUM Дав согласие на создание консультативного совета в рамках минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, Россия фактически признает то, что можно менять минские соглашения, заявил вице-премьер-министр правительства Украины. один из переговорщиков от Киева Алексей Резников.

Свое высказывание чиновник сделал в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 30 марта.

«Этим шагом (созданием консультативного совета) мы уже корректируем минский процесс, который Россия так не хотела менять, ссылаясь на то, что «так было подписано». Было подписано, хорошо, но сейчас пришло время модернизации», — заявил Резников.

Вместе с тем, он обратился к любителям «зрады» (предательства — ред.), чтобы заявить, что никаких решений и подписей в последние дни не было (ранее предполагалось, что стороны официально утвердят создание совета 25 марта). Резников заявил, что свое слово по этому вопросу еще не сказали европейские страны.

«Немецкая и французская сторона продолжают работать и думают… Даже если ТКГ (трехсторонняя контактная группа) предварительно зафиксировала идею о создании Консультативного совета — четко сказано, что финальное решение и подписание возможно только после согласия с этим немецкой и французской сторон. Они должны не просто одобрить, но еще и делегировать туда своих представителей в качестве участников-наблюдателей», — пояснил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что решение о создании консультативного совета было предварительно согласовано в Минске 11 марта. Предполагается, что совет станет площадкой, где представители Киева смогут вести диалог с представителями Донбасса. Подпись под предварительным решением о создании совета со стороны Украины поставил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Решение было крайне негативно встречено на Украине основными политическими силами и в т.н. «патриотических кругах». Даже в правящей партии «Слуга народа» возник раскол по этому вопросу.