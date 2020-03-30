Москва, , 13:37 — REGNUM Пандемия коронавируса усилила существующие конфликты между странами и тем самым способствует ослаблению процессов глобализации. Об этом 30 марта заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин на телеканале «Россия 24».

«Появление у нас своей системы — это, конечно же, свидетельствует как раз о том, что, скорее всего, глобализация, если не потерпит сильный удар, то получит определённую степени деформации. А начнутся ставиться приоритетами достижение национальными государствами своих производств», — заявил Кошкин.

Он напомнил о том, что ранее США выразили возмущение распространением системы 5G в Великобритании с помощью Huawei.

«Однако в связи с тем, что Китай стал вырабатывать нарратив, что коронавирус появился в Ухане благодаря военнослужащим из Соединённых Штатов Америки, которые в октябре присутствовали на соревнованиях, то это вызвало недовольство у правительства Великобритании. Лондон заявил о том, что будут пересматривать и скорее всего откажутся от услуг Huawei», — заметил Кошкин.