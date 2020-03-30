Киев, , 13:32 — REGNUM Коронавирус не должен стать приговором для Украины — ни для обычных граждан, ни для экономики в целом, заявил 30 марта первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, комментируя внеочередное заседание Рады.

Политик отметил, что приоритетами для власти являются медицинская сфера, экономика, безопасность граждан, а также международная поддержка страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас есть большой экономический блок. Это переосмысление госбюджета, макропрогноза. Также решение о создании стабилизационного фонда, который позволит в оперативном режиме направлять средства на нужды борьбы с эпидемией и ее последствиями», — заявил один из лидеров «Слуги народа».

Также он заявил, что у чиновников будет сокращена заработная плата, кроме того — Украину ждет существенное урезание капитальных затрат.

ИА REGNUM напоминает, что на вторую половину дня 30 марта запланировано внеочередное заседание Рады, на котором парламент Украины должен внести изменения в госбюджет страны для борьбы с коронавирусом.