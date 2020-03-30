Варшава, , 13:29 — REGNUM Кандидат в президенты Польши от оппозиционной проевропейской «Гражданской коалиции» и вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньска обратилась к польским избирателям на своей странице в Facebook. Она призвала поляков не идти на президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса.

«Президентские выборы 10 мая 2020 года не должны состояться, но если они состоятся, Я призываю всех избирателей не участвовать в них», — приводит слова политика «Польское радио».

Также Кидава-Блоньска обратилась к другим кандидатам в президенты с призывом «поступить правильно».

«Однако, если правители будут упорствовать в этом упрямстве, то они должны знать, что несут полную ответственность за ужасные последствия для жизни и здоровья граждан», — написала кандидат от оппозиции.

Ранее официальные лица Польши неоднократно заявляли о том, что перенос президентских выборов не предусмотрен Конституцией Польши.

В субботу, 28 марта, президент Польши Анджей Дуда выразил надежду что выборы, назначенные на 10 мая, пройдут в установленный срок. Вместе с тем, если эпидемия будет нарастать, дату выборов трудно будет оставить прежней.

Президентские выборы в Польше назначены на 10 мая 2020 года, если понадобится второй тур, он пройдёт 24 мая. Полномочия ныне действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа 2020 года.