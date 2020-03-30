Минск, , 13:04 — REGNUM Александр Лукашенко принял 30 марта провёл совещание с белорусскими «силовиками», обсудив с ними ответ постсоветской республики на военные учения НАТО вблизи белорусской границы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

С докладом к Лукашенко прибыли госсекретарь Совбеза Андрей Равков, а также министр обороны Виктор Хренин и начальник главного разведывательного управления — замначальника Генштаба Вооруженных сил Павел Тихонов. Лукашенко сказал им: «Как и договаривались раньше, я хотел бы с вами обсудить ряд вопросов, касающихся не только состояния дел в нашей армии. Но и на злобу дня вопрос, который прозвучал у нас еще в прошлом году. Вопрос реагирования на то, что происходит у наших границ. Это учения НАТО «Защитник Европы 2020».

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«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. Думаю, разведка доложит, какова там ситуация, и мы обсудим этот вопрос, а также сделаем дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у наших границ», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Не должно быть никакой чрезмерщины, — отметил Лукашенко. — Я еще в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования. Это, в конце концов, и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно. Надо это как-то сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии. А показухи быть не должно».

Распространение коронавируса он назвал не унимающимся «психозом», сообщив силовикам: белорусская армия функционирует в обычном режиме, не переносятся и не отменяются никакие мероприятия.

Он обратил внимание: «Знаю, что проведены в Витебской области учения миротворческих подразделений наших Вооруженных Сил и Великобритании. Отзывы положительные. Это никого не должно напрягать. Мир нам нужен».

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