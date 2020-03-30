30 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Сейчас во всех смыслах идёт битва за Москву. Битва с эпидемией, битва за будущее России. Собянина, мэрию, любые органы госвласти можно и нужно критиковать, когда есть за что. Но сегодня – мэр Москвы всё делает правильно. Или мы введем жесткие меры и посадим всю Москву на карантин, или завтра получим десятки тысяч заболевших коронавирусом, как в Нью-Йорке, и открытые морги на улицах. Кто-то хочет такой сценарий?

Александр Халдей, , 15:37 — REGNUM В субботу вечером, 29 марта, все российские СМИ сообщили о том, что указом мэра Москвы от 29 марта 2020 г. № 34-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» вводятся дополнительные меры ужесточения режима карантина на территории Москвы и Подмосковья.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальное название документа — «О введении режима повышенной готовности», так что конституционные нормы не нарушены, о чём напрасно беспокоятся некоторые известные ТГ-каналы, больше сражающиеся за влияние определённых «кремлёвских башен», чем за реальную борьбу с коронавирусом.

Указ мэра Москвы — это точное следование указаниям президента Владимира Путина по обеспечению режима недельного мягкого карантина в Российской Федерации. Все меры не только согласованы с Путиным, но и принимаются прямо по его поручению. Москва опережает Россию по жёсткости решений на одну неделю, потому что а) в столице самая высокая степень распространения инфекции, потому что б) Москва — это столица, и потому что в) это полигон, где испытываются те меры, которые будут позже применены в масштабе всей страны.

Чем интересны прописанные в указе столичного мэра решения? Тем, что это стандарт общефедерального подхода к борьбе с эпидемией. Комплексность решений по карантину означает, что все аспекты будущей политики прокачаны на уровне правительства России и администрации президента, так как требуют серьёзного финансового и административного обеспечения.

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 Mos.ru

То, что воспроизводит аппарат московской мэрии — это приказ штаба дивизии о наступлении, где командир дивизии от своего имени ставит задачи полкам и бригадам, действуя в рамках плана наступления фронта или армии, принятого Ставкой Верховного Главнокомандования.

Указ состоит из двух блоков: дисциплинарного и обеспечительного. Гражданам и организациям предписан целый ряд дополнительных обязанностей в целях обеспечения безопасности. Предписания дисциплинарного блока:

1. Соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, находясь в местах скопления людей (за исключением общественного транспорта и такси).

2. Администрациям зданий, где собираются люди, нанести специальную разметку на полах и обеспечить режим пребывания в зданиях, исключающий образование скопления посетителей.

3. Гражданам не покидать свои места пребывания без экстренной необходимости на уровне угрозы жизни и здоровью. Регламентированы способы доставки товаров и процедура выгула домашних животных. Определены категории граждан, на которых данные ограничения не распространяются.

На карантине Mos.ru

Обеспечительный блок:

1. Бесплатная выдача медицинских препаратов гражданам с подтверждённым диагнозом коронавируса, а также ухаживающим за ними лицам.

2. Гарантия продления сроков действия проездных билетов и льготных талонов после окончания режима повышенной готовности в Москве, так как в связи с запретом на передвижения эти билеты не могут быть использованы.

3. Установление региональной компенсации безработным в размере 19 500 рублей, куда входят все обязательные выплаты. Те безработные, кто проходит переобучение, но вынуждены его прервать в связи с карантином, продолжат получать пособия и стипендии.

4. Предписания не запрещают въезд и выезд из Москвы, а только требуют не передвигаться по городу без веской причины.

Это очень серьёзные решения, проработанные по содержанию и ресурсам. Власть, по сути, сейчас полностью перехватила повестку у протестной оппозиции и уверенно наращивает рейтинг. Если вводимые ограничения будут игнорироваться частью населения, что и происходило на выходных, так как не до всех дошла вся серьезность ситуации, то последуют комендантский час и военное патрулирование улиц.

Меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в общественном траспорте Дарья Драй © ИА REGNUM

В периоды ЧС вся демократия заканчивается, и право большинства на жизнь и здоровье будет защищено силой государственной машины. В любом случае упрекать сейчас власть не в чем — надо играть на опережение, что и делается.

Но борцы за место в трансфере — это не рыцари на турнире или спортсмены на соревновании. Они подлы и циничны, для них нет правил чести. Никогда никто из них не скажет о том, что всё сделали правильно, и спасибо за это. Нет, они уже говорят: «А почему забыли мигрантов?».

Что должен Собянин сделать с мигрантами? Свезти их «воронками» за одну ночь в концлагерь? Выделить дополнительные силы на работу с этой категорией жителей Москвы? Окружить их Росгвардией? Чтобы потом полностью сорвать работу аппарата мэрии и получить упрёки в незаконных действиях и диктаторских замашках?

Всё, что сейчас принято мэрией Москвы, в равной степени относится и к мигрантам, и к гостям столицы, и к местным жителям. Спекуляции насчёт мигрантов — это прямое вредительство и провокация, такая же, как и требования закрытия московских аэропортов и дорог.

Если сделать это без указа президента о режиме ЧС — начнутся крики о незаконности. Если всё это издать — будут крики о военном перевороте, крахе экономики и распаде страны. Всё, что делает или не делает власть по борьбе с эпидемией, заранее плохо и будет использовано против неё, так как власть борется в коронавирусом, а оппозиция — с властью.

Ей, оппозиции, скрытой и явной, эпидемия — подарок. И чем нам хуже, тем им лучше. Они всегда недовольны и всегда правы. И всегда лучше всех знают, как надо. От некоторых известных телеграм-каналов и электронных СМИ начинает уже просто тошнить.

Все эти торчащие за борьбой с коронавирусом уши борцов за трансфер надо просто видеть, помнить и учитывать, когда наступит пора принимать решение о поддержке той или иной силы. Тут всё просто: Собянина бьют — в Путина целятся. Разжигают между Собяниным и Мишустиным — бьют в раздрай органов госвласти.

Совещание с членами правительства 24 марта 2020 года Kremlin.ru

Собянина, мэрию, любые органы госвласти можно и нужно критиковать, когда есть за что. Но сегодня — мэр Москвы всё делает правильно. Или мы введем жесткие меры и посадим всю Москву на карантин, или завтра получим десятки тысяч заболевших коронавирусом, как в Нью-Йорке, и открытые морги на улицах. Кто-то хочет такой сценарий?

Сейчас во всех смыслах идёт битва за Москву. Битва с эпидемией, битва за будущее России. В этой битве проявляется истинная суть всех, кто в ней участвует или от неё уклоняется, ожидая победителя, чтобы примкнуть к нему в нужное время.

Мы же запомним всех, кто в это время проявил свою истинную сущность. Нам ещё предстоит решать их судьбу. Но сначала мы должны победить вирус. Обеспечить людям их главное право — право на жизнь. А со всеми другими проблемами мы будем разбираться потом — последовательно и системно.