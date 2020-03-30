Киев, , 13:09 — REGNUM Отказаться от массовых гуляний и соблюдать условия карантина призвал жителей Киева мэр города Виталий Кличко 30 марта во время брифинга, сообщил телеканал 112.ua.

Он отметил, что киевляне почему-то надеются, что их минует болезнь и по этой причине воспринимают объявленный карантин как каникулы — организовывают пикники, собираются на детских площадках, отказываются проходить карантин, вернувшись из-за рубежа.

«Если продолжатся эти гасания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждёт большая катастрофа. По вине легкомысленных людей, которые не соблюдают ограничения, которые пренебрегают своей безопасностью и безопасностью других», — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также отметил, что коронавирус поражает всех, а не только пожилых людей, как считают многие жители Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из киевского аэропорта «Борисполь» вырвались и сбежали туристы, вернувшиеся из Вьетнама и Индонезии. Им не понравилась необходимость пройти двухнедельный карантин.

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