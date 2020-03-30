Москва, , 12:54 — REGNUM Редакция ИА REGNUM направила генеральному прокурору России И. В. Краснову обращение, текст которого приводится ниже:

В редакцию ИА REGNUM поступают многочисленные обращения граждан РФ в связи с публикациями о жёстких мерах из-за коронавирусной пандемии, предпринятых, в частности, властями г. Москвы и Московской области, которыми прямо ограничиваются их (граждан) конституционные права. Граждане ссылаются на то, что конституционное право на свободу передвижения (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ), право на труд (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ), право на свободу предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции) указами мэра Москвы и губернатора Московской области жёстко ограничены без какого-либо правового основания, как того требует Конституция. Это подрывает веру граждан в саму Конституцию и умаляет, сводя фактически на нет, важность будущего голосования за поправки к ней.

Нормативными актами мэра Москвы и губернатора Московской области запрещён выход из дома и передвижения по городу без спецпропусков, приостановлена деятельность многочисленных предприятий и организаций, многие граждане, отправленные в долгосрочный отпуск, фактически лишены работы, а, соответственно, и средств к существованию, поскольку работодатели не в состоянии оплачивать полугодовые отпуска в связи с неполучением доходов из-за приостановки деятельности. И всё это сделано без установленных Конституцией РФ оснований, без официального введения установленного самой Конституцией правового режима. Согласно Конституции РФ (ст. 56), отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия могут устанавливаться только в соответствии с федеральным конституционным законом в условиях чрезвычайного положения. Согласно Федеральному конституционному закону от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (ст. 4), чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в её отдельных местностях вводится указом президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Чрезвычайное положение ни в РФ, ни в отдельных её местностях к настоящему времени не введено.

Исходя из изложенного, у граждан РФ появляется объяснимый когнитивный диссонанс — полное непонимание относительно ограничений их конституционных прав в отсутствиие чрезвычайного положения, что порождает домыслы, различные конспирологические теории, игнорирование запретов, недоверие к властям и, в конечном итоге, ведёт к нагнетанию обстановки в обществе.

Руководства стран Европы, США узаконили на федеральном уровне распространение коронавируса как чрезвычайную ситуацию, ввели чрезвычайное положение и принимают меры по ограничению прав граждан в соответствии с ним.

Понимая важность превентивных мер по распространению вируса COVID-19 в стране, редакция ИА REGNUM полагает, что такие меры должны приниматься в установленном законом порядке и в соответствии с Конституцией РФ. Правовую природу принимаемых мер, по нашему мнению, власти обязаны доносить до граждан, поскольку Российская Федерация — это правовое государство и само государство вовлекает граждан в правотворческую деятельность даже тогда, когда в этом нет необходимости в силу самой Конституции (всенародное голосование за поправки к Конституции). Такой вывод ИА REGNUM делает исходя из вышеупомянутых фактов обращений граждан. В обществе существует огромный запрос на разъяснение именно правовой природы принимаемых в отношении граждан мер по ограничению их конституционных прав.

Учитывая изложенное, редакция ИА REGNUM просит дать и сообщить редакции правовую оценку Генеральной прокуратурой РФ решениям мэра Москвы С. Собянина и губернатора Московской области А. Воробьева, выраженным в ограничении конституционных прав граждан, в целях борьбы с распространением коронавируса, без введения в соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством чрезвычайного положения на всей территории РФ или её отдельных местностях.