Киев, 30 марта 2020, 12:57 — REGNUM МИД Украины ведёт работу по предотвращению снятия европейских санкций с России, заявил 30 марта на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, РФ добивается снятия санкций под предлогом предоставления гуманитарной помощи Италии, в которой бушует COVID-19.
Напомним, украинские власти и СМИ отрицают гражданский характер конфликта в Донбассе, обвиняя Россию в некой «агрессии». В то же время РФ является одной из сторон, заинтересованной в прекращении гражданской войны на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба назвал бегство украинских туристов из аэропорта «Борисполь» «неистребимым стремлением к свободе».
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