Киев, , 12:57 — REGNUM МИД Украины ведёт работу по предотвращению снятия европейских санкций с России, заявил 30 марта на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, РФ добивается снятия санкций под предлогом предоставления гуманитарной помощи Италии, в которой бушует COVID-19.

«Позиция МИДа [Украины] чёткая: санкции были введены в связи с российской «агрессией» против нашего государства, их ослабление или снятие должно быть привязано исключительно к прогрессу в прекращении «агрессии», — считает Кулеба.

Напомним, украинские власти и СМИ отрицают гражданский характер конфликта в Донбассе, обвиняя Россию в некой «агрессии». В то же время РФ является одной из сторон, заинтересованной в прекращении гражданской войны на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба назвал бегство украинских туристов из аэропорта «Борисполь» «неистребимым стремлением к свободе».

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