Подгорица, , 12:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории по борьбе с инфекционными заболеваниями обратился к НАТО за помощью в борьбе с коронавирусом.

В опубликованном на веб-сайте НАТО запросе от Черногории говорится, что страна также запросила 320 респираторов, 4000 тестов на коронавирус, 1000 кроватей с матрасами. В заявке значится более пяти миллионов хирургических масок, один миллион одноразовых костюмов. Также 150 коек с дополнительным больничным оборудованием и 140 носилок.

В запросе черногорцев к союзникам также указывалось, что Черногории необходимо 4000 полотенец, 2000 постельных принадлежностей, 500 000 масок для личного пользования, 336 000 защитных костюмов, шесть миллионов перчаток, 10 000 литров медицинского спирта.

Что касается медицинского оборудования, НАТО также требуется 10 000 пастеровских пипеток, 4000 тампоновых коллекторов VTM + с точкой прерывания, 4000 пробирок для образцов, два дефибриллятора и 50 небулайзеров, 40 ларингоскопов и 20 бронхоскопов.

Черногории также нужны 500 пульсоксиметров, 50 концентраторов кислорода, 50 ЭКГ, 200 баллонов с кислородом, 20 цифровых рентгеновских снимков и 320 портативных мониторов.

Статус заявки пока неизвестен.

На 30 марта в стране 91 заболевший, две смерти. Один человек подключен к аппарату ИВЛ.