Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростовской области временно закрыты пункты пропуска, расположенные на российско-украинской границе. Такие меры приняты в соответствии с распоряжением правительства России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области расположено восемь пунктов пропуска через российскую государственную границу: Весёло-Вознесенка, Матвеев-Курган, Куйбышево, Новошахтинск, Гуково, Донецк, Волошино и Чертково. Общая протяженность границы с Украиной на Дону составляет 660 км, включая морской участок границы.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области зарегистрировано два случая заболевания COVID-19. Пациенты донских лечебных учреждений прибыли из Таиланда и Франции.

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