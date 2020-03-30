Джакарта, , 12:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что до мая 2020 года медицинскому персоналу в стране потребуется три млн единиц средств индивидуальной защиты для борьбы с распространением COVID-19, сообщает Antara.

«Запасы средств индивидуальной защиты становятся все более ограниченными, и, по подсчетам, нам нужно три миллиона к концу мая», — заявил президент Джоко Видодо на ограниченной онлайн-встрече с вице-президентом Маруф Амином и кабинетом министров.

Ранее центральное правительство распространило 105 тысяч единиц средств индивидуальной защиты по всем больницам Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии почти 1,3 тысячи жителей заразились коронавирусом.

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