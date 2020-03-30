Москва, , 12:23 — REGNUM Вслед за дочками «Роснефти» под санкции может попасть теперь и непосредственно сама эта компания. Об этом 26 марта заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на телеканале «Россия 24».

«Если раньше американцы боялись навредить своим партнёрам в Европе, вводя санкции против «Роснефти», то теперь, когда переизбыток предложения, они вполне готовы ввести санкции против самой «Роснефти», — заявил Юшков.

«Сейчас предложение превышает спрос примерно на 20 млн баррелей в сутки. И таким образом, выведя одного из игроков мирового рынка из (строя), Соединённые Штаты поддержали бы цены на нефть, а значит, поддержали бы производителей сланцевой нефти в самих Соединённых Штатах», — подчеркнул он.

Ранее «Роснефть» объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле — её активы в этой стране будут проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России. О какой именно компании идёт речь, пока не раскрывается. В компании объясняют, что тем самым «Роснефть» выполнила условия для снятия санкций США со своих «дочек».