Киев, 30 марта 2020, 12:17 — REGNUM Прорыв оцепления и бегство украинских туристов из киевского аэропорта «Борисполь» вызвано «неистребимым стремлением украинцев к свободе», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 30 марта в ходе брифинга.
Кулеба отметил, что жители Украины готовы пренебречь любыми интересами общества для того, чтобы попасть домой.
Напомним, ранее на Украине ужесточили карантинные меры, обязав всех прибывших из-за границы проходить 14-дневный карантин.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось видео того, как граждане Украины, вернувшиеся из Вьетнама и Индонезии, ломают двери аэропорта «Борисполь», прорывают оцепление и разбегаются, чтобы не проходить карантин.
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