Киев, , 12:17 — REGNUM Прорыв оцепления и бегство украинских туристов из киевского аэропорта «Борисполь» вызвано «неистребимым стремлением украинцев к свободе», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 30 марта в ходе брифинга.

«Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе», — рассказал он.

Кулеба отметил, что жители Украины готовы пренебречь любыми интересами общества для того, чтобы попасть домой.

«Хочу сказать слово в поддержку туристов из Вьетнама, прорывавшихся сегодня с территории аэропорта «Борисполь» в город. На фоне запущенных на Украину 2 млн людей, попытка задержать «вьетнамцев» для картинки — чистая показуха», — написал в своём telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Напомним, ранее на Украине ужесточили карантинные меры, обязав всех прибывших из-за границы проходить 14-дневный карантин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось видео того, как граждане Украины, вернувшиеся из Вьетнама и Индонезии, ломают двери аэропорта «Борисполь», прорывают оцепление и разбегаются, чтобы не проходить карантин.

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