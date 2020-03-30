Рим, , 12:08 — REGNUM Если власти ЕС не примут общих мер борьбы с последствиями коронавируса, в Италии, как и в других странах Евросоюза, усилятся «националистские инстинкты», заявил в интервью El Pais в понедельник, 30 марта, премьер Италии Джузеппе Конте.

Он также пояснил, что предложение Италии о введении так называемых «коронабондов» (отвергнутое Еврокомиссией и частью стран ЕС) не предполагает перераспределения уже имеющихся долгов государств ЕС на всех членов союза, а лишь создание нового финансового механизма поддержки.

Ранее члены правительства Италии подвергли этот отказ ЕС помогать Италии резкой критике, а представители оппозиции во главе с лидером «Лиги» Маттео Сальвини заявили, что после победы над коронавирусом Италия «подумает» о том, заинтересована ли она оставаться в таком «союзе».

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22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на вечер воскресенья, 29 марта, от коронавируса в Италии умерли 10 779 человека, за последние сутки показатель увеличился на 889. Выздоровели 13 030 человек, за день этот показатель увеличился на 646. Число заражённых увеличилось на 3815 человека, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 73 880 (с учетом выздоровевших и погибших — 97 689).