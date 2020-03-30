Джакарта, , 12:06 — REGNUM Правительство Индонезии получило новую партию медицинского оборудования для борьбы со вспышкой коронавируса, отправленную из Китая, сообщает Sindonews.

«Медицинская помощь была отправлена из Шанхая в виде наборов для экспресс-тестов на коронавирус, масок N95, хирургических масок, медицинской защитной одежды, переносных вентиляторов», — говорится в сообщении посольства Китая в Джакарте.

«Китай и Индонезия являются дружественными соседями. У обеих стран есть традиции взаимопомощи», — отметили в посольстве Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор.

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