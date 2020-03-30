Киев, 30 марта 2020, 11:56 — REGNUM Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о приостановке процесса большой приватизации из-за ситуации на финансовых рынках, вызванных пандемией COVID-19. Об этом заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook.
Сенниченко отметил, что подготовка предприятий к продаже продолжается, а сами предприятия будут выставлены на аукционы сразу после завершения кризиса.
При этом малая приватизация будет продолжаться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенниченко заявлял, что карантин и экономический кризис не повлияют на ход большой приватизации.
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