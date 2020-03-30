Киев, , 11:56 — REGNUM Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о приостановке процесса большой приватизации из-за ситуации на финансовых рынках, вызванных пандемией COVID-19. Об этом заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook.

«В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках», — рассказал он.

Сенниченко отметил, что подготовка предприятий к продаже продолжается, а сами предприятия будут выставлены на аукционы сразу после завершения кризиса.

При этом малая приватизация будет продолжаться.

«Это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенниченко заявлял, что карантин и экономический кризис не повлияют на ход большой приватизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина не отменяет большую приватизацию из-за коронавируса и кризиса