Сингапур, , 12:02 — REGNUM Верховный суд Сингапура оставил в силе закон о запрете на гомосексуальные отношения. Об этом 30 марта сообщает Reuters.

Таким образом, высшая судебная инстанция страны в третий раз отклонила апелляции, в которых требовалось признать данный закон неконституционным.

Мужчинам, вступившим в сексуальную связь с другими мужчинами, в Сингапуре грозит до двух лет лишения свободы, в то время как за аналогичную связь между женщинами наказание не предусмотрено.

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