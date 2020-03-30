Москва, , 11:43 — REGNUM Новые ограничительные меры, которые были введены мэром Москвы Сергеем Собянином для борьбы с распространением нового типа коронавируса, обсуждались с правительством России. Об этом сегодня, 30 марта, в ходе оперативного совещания с вице-мэрами заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

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Премьер-министр также подчеркнул, что решения, которые были приняты президентом и правительством в свете ситуации с COVID-19, были «абсолютно оправданны».

«Чтобы максимально защитить людей. Чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших. Это даёт определённые результаты. Сейчас главное — не снижать этот темп и усиливать нашу работу», — отметил Мишустин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 28 марта по 5 апреля начал действовать режим самоизоляции для граждан. Всем жителям столицы независимо от возраста запрещено выходить из дома без уважительной причины. На улицу можно выходить в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку.

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