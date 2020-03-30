Кемерово, , 11:42 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Кузбасса переходят на формат онлайн-приёмов. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«На текущей неделе пройдет четыре приёма с 14:00 до 15:00. У вас будет возможность задать вопрос», — говорится в официальной информации.

Чтобы принять участие в онлайн-приёме, жителям региона нужно в приложении Skype «Парламент Кузбасса Приёмная» отправить сообщение с указанием своих инициалов и данных.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории Кемеровской области новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечиться в инфекционной больнице Кемерова. Еще 15 пациентов с подозрением на COVID-19 инфекцию.