Джакарта, , 11:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в Президентском дворце в Богоре, сообщает Antara.

Наследный принц Саудовской Аравии выразил соболезнования в связи с кончиной матери президента Джоко Видодо, которая ушла из жизни 25 марта 2020 года.

Президент Индонезии в свою очередь поздравил Саудовскую Аравию с успехом в организации чрезвычайного саммита G20, на котором конкретно обсуждалась борьба с пандемией коронавируса.

«G20 должна продемонстрировать свое лидерство. Ни одна страна не застрахована от COVID-19, включая Индонезию и Саудовскую Аравию», — отметил Джоко Видодо.

Издание отмечает, что президент Индонезии также ранее провел телефонную беседу с наследным принцем Абу-Даби. В ходе разговора глава государства также подчеркнул важность глобальной солидарности и сотрудничества между странами в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник полиции Джакарты Нана Суджана поручил разработать план по обеспечению безопасности, связанный с закрытием выезда и въезда в столицу Индонезии.

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