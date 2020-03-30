30 марта 2020 | Время чтения 8 мин

Станислав Стремидловский, , 11:37 — REGNUM Церковь обязана помогать голодным. Как передает Vatican News (Ватикан), об этом заявил папа Римский Франциск. Он обратил внимание на тех, кто начинает страдать от экономических последствий нынешнего кризиса: «В эти дни в некоторых частях мира стали заметны некоторые последствия пандемии, и одной из них является голод. Появляются голодные люди, потому что они не могут работать, у них нет постоянной работы, и из-за многих других обстоятельств. Мы уже начинаем видеть то «после», которое наступит со временем, но возникает уже сейчас. Помолимся о семьях, начинающих испытывать нужду из-за пандемии». Франциск подчеркнул, что современные священники и монахини обязаны уметь «пачкать руки» прежде всего в это тяжелое время, помогая бедным и больным. Священники никогда не должны превращаться в элиту, предназначенную для богослужений, быть оторванными от народа; они не могут забывать, что принадлежат народу и служат ему. Примером тому являются пастыри и богопосвященные люди, которые, несмотря на вынужденные ограничения карантина, не только не теряют связь с людьми, но стараются великодушно ответить на их духовные и материальные нужды, подчеркнул в конце проповеди понтифик.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Франциск помолился за всех, кто боится будущего из-за вспышки коронавируса, попросив Господа о помощи в преодолении этих тревог, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Понтифик вспомнил о страхах пожилых людей, которые остались одни у себя дома, в домах престарелых или больницах и не знают, что может случиться. О страхах перед безработицей рабочих, которые думают о том, как накормить своих детей. О страхах социальных служащих, задействованных в поддержании жизни общества, подвергающих себя риску подхватить коронавирус. «Давайте помолимся Господу, чтобы он помог нам довериться и преодолеть наши страхи», — отметил папа.

Несмотря на эпидемию коронавируса, католические благотворительные организации Санкт-Петербурга продолжают помогать нуждающимся, информирует Vatican News (Ватикан). К сожалению, Caritas северной столицы и Мальтийская служба помощи вынуждены были временно закрыть свои благотворительные столовые. Приостановлены также все образовательные проекты и публичные мероприятия. Вместе с тем, несмотря на определенные коррективы, оказание помощи продолжается, как рассказала Алина Кромущенко, руководитель программы патронажной службы Caritas. Продолжаются индивидуальные консультации психологов, сотрудничающих с Центром по проблемам зависимого поведения. Не останавливает свою работу дом Caritas для пожилых людей, в котором монахини конгрегации Святой Екатерины Александрийской опекают одиноких стариков. Мальтийская служба помощи не свернула и Мобильного приюта. Здесь в армейской палатке около 20 бездомных инвалидов получают социальное сопровождение и трехразовое горячее питание. По словам Михаила Калашникова, координатора благотворительных программ Мальтийской службы помощи, эта единственное в городе место, куда могут попасть на ночлег бездомные, имеющие проблемы с передвижением.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) о готовности его Церкви помогать больным и оказавшимся на карантине. По его словам, украинцы, которые работали в Западной Европе, в массовом порядке сегодня возвращаются домой. Однако страна закрыла свои границы. Те, кто остаются снаружи, не смогут въехать на Украину, пока правительство не примет другого решения. УГКЦ в этой ситуации дала согласие на то, чтобы в случае необходимости предоставить здания пастырской службы, монастырей и семинарий под переоборудование в больницы. Также помещения будут служить местом пребывания украинцев, отправленных на карантин, а также для врачей, которых командировали в тот или иной регион.

Ряд американских католических благотворительных организаций попросили дополнительных финансовых средств у правительства США, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). Они мотивируют свою просьбу необходимостью бороться с эпидемией коронавируса. Распространение болезни затрагивает всё больше и больше американцев, которым требуется продовольственная помощь, жилье, одежда и медицинские услуги. Испытывающие нужду из-за потери работы люди обращаются к католическим благотворительным организациям и службам помощи, медицинской миссии и министерствам Святого Франциска. Некоммерческий сектор нуждается в федеральном финансировании, так как экономика впадает в глубокую рецессию из-за пандемии, говорит вице-президент Католической благотворительной сети Энтони Гранадо. Вместе с примерно 200 другими организациями по оказанию помощи они просят правительство выделить им дополнительно более 60 миллиардов долларов. Также предлагается ввести налоговые льготы для благотворительных инициатив и доноров.

Решение Белого дома влить 2 триллиона долларов в американскую экономику критикует National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Издание пугается «гигантского скачка Америки в сторону путинизма». В рамках явно необходимого пакета стимулирующих мер администрация президента США Дональда Трампа вместе с Сенатом, контролируемым республиканцами, хочет выделить 500 миллиардов долларов на помощь корпорациям и оставила бы распределение этой огромной суммы полностью на усмотрение министра финансов Стивена Мнучина, который будет волен помогать друзьям и наказывать врагов. Но даже в случае справедливого дележа, такая свобода действий правительства поставит «нашу нацию на путь олигархии». Портал предполагает, что следует ждать новых «спасательных пакетов». И тогда то, что «решит Конгресс в ближайшие недели, либо укрепит нашу демократию, либо ослабит ее, возможно, безвозвратно». Ведь если американские политики станут продолжать поддерживать «корпорации, которые уже давно не платят никаких налогов», это приведет в итоге страну к «олигархии».

Медицинские учреждения Афганистана не в состоянии справиться с такой эпидемией, как эпидемия коронавируса. Об этом Agenzia Fides (Ватикан) заявил отец Джузеппе Моретти, который служил миссионером в Афганистане с 1990 по 2015 годы. По его словам, медицинское оборудование существует только в городах. Очень непросто остановить жизнь в деревне и оказать ей помощь, говорит миссионер, «я с трудом представляю себе Кабул полностью блокированным». Ситуацию ухудшает нестабильность правительства, противостояние между избранным президентом Ашрафом Гани и его оппонентом Абдуллой Абдуллой, которые оба провозгласили себя победителями после последних выборов. И остается вопрос, проявят ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «минимум гуманности, который позволяет оказывать помощь и уход больным». Впрочем, несколько дней назад движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало понять, что не будет препятствовать доступу сотрудников международных организаций, борющихся с распространением коронавируса в Афганистане.

Коронавирус появился в Сирии, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). В стране до 2 апреля на каникулы отправлены школы и университеты, на май перенесены парламентские выборы, правительство предписало приостановить работу ресторанов, баров и ряда предприятий, ограничения введены для общественного транспорта, закрыты аэропорты и пограничные переходы с Иорданией, Турцией и Ливаном, введен комендантский час с 18 вечера до 6 утра. Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу возможного распространения вируса в стране в целом и в районе Идлиба в частности, а также в лагерях беженцев. Сирийские больницы нуждаются. Эмбарго, введенное США и Европейским союзом в 2011 году против Сирии, ограничило возможность приобретения медицинского оборудования, лекарства очень часто не доставляются, а те приборы, что есть, часто не работают из-за отсутствия электричества или требуют ремонта.

ЕС играет большую роль в кризисе, вызванном пандемией коронавируса, констатирует La Croix (Париж, Франция). Для десятков тысяч людей эффективность медицинской помощи — это вопрос жизни и смерти. Даже если здравоохранение не подпадает под компетенцию Брюсселя, государства должны действовать солидарно. ЕС, безусловно, выделил средства на приобретение защитных масок и респираторов. Но это решение стало запоздалым, особенно на фоне помощи Китая Италии. Брюссель также не смог предотвратить противоречия между государствами по поводу восстановления пограничного контроля. Между тем ЕС должен прежде всего обеспечить функционирование торговли и транспортировки основных продуктов, особенно еды. Именно в экономической сфере Брюссель обладает наибольшей потенцией. Страны-члены, Еврокомиссия и Европейский центральный банк приняли впечатляющие решения, чтобы справиться с потрясением от рецессии. Но что завтра? Будущее ЕС будет зависеть от его способности оказывать финансовую поддержку странам, наиболее пострадавшим от эпидемии. Однако если национальный эгоизм возобладает над ощущением общей судьбы, Союз утратит смысл существования.

Рухнул идеологический миф ЕС о мире без границ. Об этом в беседе Nasz dziennik (Варшава, Польша) говорит политолог Кшиштоф Кавенцкий. По его словам, Евросоюз начал действовать очень поздно. В первые недели ЕС молчал, планов не было. Интересно, что даже либеральные комментаторы отмечали, что «Европейская комиссия не спешит». Поведение президента Европейского парламента, который отменил официальное заседание в Страсбурге, перенес его в Брюссель и решил возглавить сессию из своего дома в этом городе, выглядело гротескным. Лишь в последние дни Еврокомиссия представила план по смягчению воздействия пандемии коронавируса на общество и экономику. Следует также подчеркнуть, заметил политолог, что бюрократизм, который присущ Европейскому союзу, не способствует эффективным действиям.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».