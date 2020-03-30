Москва, , 11:45 — REGNUM Более 33 млрд рублей получат 77 российских регионов для обеспечения в больницах дополнительных койко-мест. Такие средства на фоне распространения коронавируса выделит правительство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта на оперативном совещании с вице-премьерами.

Регионы получат 33,4 млрд рублей. Минздраву поручено оперативно определить те учреждения, на базе которых появятся дополнительные места для инфекционных больных, пояснил он.

Президент и правительство РФ делают всё, чтобы пациенты коронавирусом получали своевременную медицинскую помощь, подчеркнул Мишустин.

Он также предположил, что положительный результат обеспечат дополнительные ограничения, если их введут в регионах по примеру Москвы.

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