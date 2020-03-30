Москва, , 11:28 — REGNUM После коронавируса государство должно изменить политику в отношении внешнего туризма и направить все ресурсы для поддержки внутреннего туризма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«Выездной туризм должен существовать на других условиях, об этих условиях будем говорить после того, как закончится эпидемия», — сказал Дегтярёв журналистам.

По его мнению, пришло время для развития внутреннего туризма.

«Все ресурсы должны быть брошены на строительство наших санаториев, наших курортов, инфраструктуры, на открытие новых маршрутов, на обновления авиапарков, автобусного парка. Кто хочет вывозить деньги за рубеж — пожалуйста, делайте это самостоятельно, государство, на мой взгляд, и на взгляд многих экспертов, не должно впредь тратить государственные деньги на вызволение десятков тысяч праздно уехавших и пренебрегающих безопасностью и правилами наших туристов, которые оказали за границей. В это раз мы, конечно, выручим, никогда своих мы не бросаем», — отметил парламентарий.