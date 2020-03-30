Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM 41-летний охранник Егор Демчук подал документы на выдвижение в депутаты ЗакСа Петербурга. Об этом сообщает территориальный избирком №19.

Основным местом работы Демчука является охранная организация «Блок-Мониторинг». Его выдвинула Партия социальной защиты. Егор Демчук не был замечен в политической деятельности, однако у него богатый опыт участия в различных избирательных кампаниях, хотя он ни разу не побеждал.

Так, кандидат с аналогичными фамилией, именем и отчеством участвовал в досрочных выборах главы Вологды еще в 2008 году. Тогда он проживал в Череповце и работал судмедэкспертом в государственном Бюро судмедэкспертизы. Кандидата не зарегистрировали.

Затем, в 2011 году Егор Демчук из Череповца был зарегистрирован на выборах депутатов Госдумы от партии «Яблоко», но к тому моменту он уже стал охранником в одном из ЧОПов. В 2012 году охранник Егор Демчук был самовыдвиженцем на досрочных выборах главы Ирдоматского сельского поселения Череповецкого района. В 2013 году он как охранник все того же ЧОП «Аквилон-2» участвовал уже в выборах муниципальных депутатов Череповецкого муниципального района. Тогда его выдвинула «Партия За Справедливость», считающаяся спойлерской.

Последним опытом электоральной борьбы для Егора Демчука стали муниципальные выборы в Петербурге 2019 года, он баллотировался от «Яблока» в МО №78, но тоже проиграл. Уже тогда он переехал в Петербург из Вологодской области и трудился охранником в «Блок-Мониторинге».

Кроме того, свою кандидатуру в качестве самовыдвижения в петербургский парламент представил бывший руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Пушкинском районе Артур Порталенко.

34-летний Порталенко родился в Петропавловске-Камчатском, но живет в Петербурге и работает инженером в 271-м военном представительстве Министерства обороны РФ.

Порталенко также пытался избраться мундепом в Петербурге в 2019 году — баллотировался по МО «Поселок Александровская» от «Единой России», но проиграл. В бытность работы в МГЕР он взаимодействовал с депутатом Госдумы от Петербурга, единороссом Виталием Милоновым, а также победил в конкурсе «Твой бюджет» 2018 года с проектом организации площадок для выгула собак в Пушкинском районе.

Напомним, довыборы в петербургский ЗакС по 21-му избирательному округу состоятся 7 июня. Они назначены в связи со смертью единоросса Павла Зеленкова в 2019 году. Ранее документы в комиссию подали самовыдвиженец Сергей Титаренко и замглавы МО «Автово» Илья Шмаков, который представляет «Справедливую Россию». Партия «Яблоко» собирается выдвинуть экс-депутата ЗакСа Александра Кобринского. «Партия роста» предложила выдвинуться музыканту Сергею Шнурову, но окончательный ответ от него так и не поступил.

Читайте ранее в этом сюжете: «Эсеры» Петербурга призвали объединиться вокруг их кандидата в Закс