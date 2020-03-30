Москва, , 11:19 — REGNUM Завтра, 31 марта, депутаты фракции Госдумы от ЛДПР в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным предложат пакет мер, направленных на оздоровление граждан после самоизоляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

На фоне коронавируса закрыты фитнес-центры, спортзалы, физическая активность снижена, введены меры по снижению мобильности граждан.

«В этой связи мы ожидаем, что через месяц два-три, когда мы победим эту заразу, многие люди получат лишний вес и целый букет сопутствующих заболеваний. Мы считаем, что с этим также нужно на государственном уровне бороться, и такой пакет будет предложен от фракции ЛДПР», — сказал Дегтярёв.

31 марта состоится встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и депутатов фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.