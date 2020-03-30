Джакарта, , 11:17 — REGNUM Начальник полиции Джакарты Нана Суджана поручил разработать план по обеспечению безопасности, связанный с закрытием выезда и въезда в столицу Индонезии Джакарту в условиях распространения пандемии коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Ожидается, что план будет представлен на координационном совещании, которое планируется провести 30 марта 2020 года.

Глава отдела по связям с общественностью полиции Джакарты Юсри Юнус заявил, что правительство еще не решило ввести карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах ужесточения ограничений на мобильность граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

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