Париж, , 11:11 — REGNUM

Поддержка союзников Италии по ЕС и НАТО должна быть многократно больше той, которую оказывают Россия и Китай, но такой поддержки эти союзники Италии не оказывают, и это — серьёзный повод задуматься о том, в чьих интересах устроена европейская политика, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 30 марта, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщалось ранее, Макрон в интервью итальянским СМИ заявил, что журналисты обращают слишком много внимания на ту помощь, которую оказывают Италии Россия и Китай, и слишком мало — на меры поддержки со стороны Германии и Франции. Президент Франции призвал «не пьянеть» от факта оказания помощи со стороны России и Китая.

«Эммануэль Макрон в своём репертуаре. Ему бы, якобы «другу России и лично Владимира Путина», поблагодарить нас, раз уж мы взялись помочь Италии как стране, наиболее среди членов ЕС пострадавшей от коронавирусной инфекции, и к тому же нашему давнему экономическому и культурному партнёру, но нет: и здесь всё какие-то придирки и недовольства! Как говорится, будь попроще, и люди к тебе потянутся. К Макрону не потянутся. Политик, конечно, должен быть себе на уме, но надо и соразмерять обстоятельства и аудитории.