Москва, , 11:08 — REGNUM Госдума на заседании 31 марта обсудит правительственный законопроект об экстренных полномочиях правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

«Комитет предлагает завтра рассмотреть оперативно очень важный законопроект… по вопросам противодействия и ликвидации чрезвычайной ситуации… Законопроект также содержит меры поддержки бизнеса», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Шесть комитетов-соисполнителей также дали положительное заключение и предлагают рассмотреть законопроект 31 марта.

«Я буду просить рассмотреть законопроект во втором и третьем чтении, чтобы он максимально быстро вступил в силу», — добавил он.

При этом, по словам парламентария, поступают поправки к инициативе.

Предлагается установить право правительства в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Правительство (координирующий орган при ЧС) наделяется правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части. Оно также получает право на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Инициатива содержит положения о поддержке бизнеса, моратории на проверки, а также положения, регулирующие оборот лекарств.

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