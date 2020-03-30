Джакарта, , 11:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах ужесточения ограничений на мобильность граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 30 марта сообщает Reuters.

«При осуществлении политики масштабного социального дистанцирования прошу подготовить план действия для властей провинциального уровня», — цитируют журналисты агентства слова Видодо.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на всю планету, заставив правительства многих стран принимать жесткие меры по ограничению мобильности населения.

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