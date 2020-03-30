Москва, , 10:46 — REGNUM В Госдуме призывают президента Франции Эммануэля Макрона более оптимистично смотреть на факт оказания Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон возмутился тем, что в Италии много внимания уделяют помощи России и призвал «не отравить себя» этими рассказами. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») призвал не ревновать.

«Не ревнуйте, господин Макрон. Не дай Бог придётся, и Франции поможем!» — написал Журавлёв в Facebook.

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