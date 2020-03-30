Стокгольм, , 11:37 — REGNUM Несколько жителей Швеции, оказавшихся за границей во время вспышки пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, теперь все же смогли вернуться домой. Прибытие на родину шведских граждан сопровождалось усилиями работников внешнеполитического ведомства Швеции, которое ранее сообщило об отсутствии необходимости организовывать какие-либо перелеты властями страны для возвращения людей домой, за что и получило ранее существенную долю критики в свой адрес. Об этом 30 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По информации журналистов издания, 20 шведским гражданам на днях удалось организованно покинуть Перу. А из Индии дополнительные рейсы на этой неделе помогут шведам добраться домой. В министерстве иностранных дел Швеции сообщили, что дополнительные и регулярные рейсы из Гоа и Дели вылетят в Хельсинки 1 и 2 апреля.

«В результате тесного сотрудничества между Северными и Балтийскими странами, а также с авиакомпаниями, в частности с Finnair, будут организованы два дополнительных рейса на следующей неделе. У нас есть большие надежды на то, что всем шведам, которые записались в списки, подтверждающие их заинтересованность в возвращении домой, будет предоставлено место на борту», — заявила Лина Эйдемарк из пресс-службы МИДа Швеции.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что около 60 шведов, ранее помещенных в условиях карантина в Австрии, уже прибыли на территорию Швеции. Тем не менее, в настоящий момент за границей находятся еще тысячи шведов. Журналисты продолжать задавать вопросы представителям МИД Швеции о планах их возвращения.