Уфа, , 10:30 — REGNUM Глава администрации сельского поселения Башкирии написал заявление об увольнении по собственному желанию после нарушения режима самоизоляции и сокрытия факта поездки за рубеж. Об этом 30 марта сообщает ИА «Башинформ».

Ранее, глава Башкирии Радий Хабиров, сообщил, что глава администрации сельского поселения Ермолаевское скрыл факт поездки в Доминиканскую Республику вместе с супругой и нарушил режим самоизоляции, выйдя на работу. Его супруга, имеющая медицинское образование, после возвращения из-за рубежа принимала и лечила пациентов.

Глава региона назвал такое поведение «отвратительным, негодяйским и безответственным» и сообщил, что с такими людьми необходимо расставаться.

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