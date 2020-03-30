Владикавказ, , 10:19 — REGNUM В Северной Осетии проходят летно-методические сборы летного состава авиации Росгвардии. В них участвуют 34 военнослужащих, прибывших не только с Северного Кавказа и Юга России, но и из Краснодара, Хабаровска, Щелково, Энгельса, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, сообщили 30 марта в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Пилотам предстоят методические занятия, на которых будут получены знания о предотвращении авиапроисшествий и изучены инструкции по производству полетов в сложных метеоусловиях.

На аэродроме «Моздок» запланировано проведение восьми летных смен. Военнослужащие отработают навыки полетов в сложных погодных условиях, в том числе заход на посадку при минимуме погоды.