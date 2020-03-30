Москва, , 10:32 — REGNUM Дополнительные ограничения, введённые в Москве и Московской области на фоне распространения коронавируса, являются логичным продолжением мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 марта на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Шаги, которые там предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — сказал Мишустин.

Глава правительства поручил руководителям остальных регионов обратить внимание на опыт Москвы и Подмосковья и проработать возможность введения у себя таких же мер. Он добавил, что президиум Координационного совета по нераспространению новой коронавирусной инфекции будет обсуждать 30 марта возможное распространение режима самоизоляции на граждан всех возрастов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в Москве и Московской области действует режим самоизоляции для граждан любого возраста. Людям разрешено выходить из дома за продуктами и медикаментами и выполнять те рабочие обязанности, которые не были приостановлены.

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