Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Траты городской думы Екатеринбурга на информационное освещение своей работы не связаны с пандемией COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа.

«Это плановые траты, которые будут направляться в течение всего года. Это никак не связано с пандемией — кто мог предположить, что она произойдет?» — сказали в представительном органе.

В пресс-службе уверены, что большинство парламентариев поддержат данную инициативу.

«Депутаты согласны, они ходят и будут ходить на интервью. Только единицы будут отказываться, вместо них к журналистам пойдут их коллеги», — считают в думе.

Ранее гордума выставила аукцион почти на 6 млн рублей. Деньги планируется потратить на телевизионные и печатные интервью, хотя некоторые депутаты высказывались против данных трат.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время гордума отменила встречи думских комиссий и заседания. Тем не менее, плановая работа думы продолжается.

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