Порто-Ново, , 10:10 — REGNUM Президент Бенина заявил, что повсеместная бедность может помешать применению профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

В интервью корреспонденту телерадиокомпании президент Патрис Талон отметил, что профилактические меры, такие как карантин, будет сложно реализовать, потому что люди слишком бедны, чтобы с ними справиться.

Воздействие COVID-19 продолжает ощущаться в западноафриканской стране, отмечают журналисты.

Недавно в Бенине прошли студенческие протесты, призывающие к прекращению занятий из-за того, что в стране подтвердили один летальный исход среди заразившихся коронавирусом.