Москва, , 10:06 — REGNUM Страховые компании предложили субъектам РФ помощь в борьбе с коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, это следует из письма президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса губернаторам.

Страховое сообщество обратилось к главам регионов с предложением усилить взаимодействие. Предлагается усилить поддержку групп населения, находящихся на диспансерном наблюдении, организовать консультирование граждан по вопросам коронавирусной инфекции и оперативное взаимодействие контакт-центров с горячими линиями региональных органов управления здравоохранением.

Страховщики также настроены расширить волонтерскую активность сотрудников страховых медицинских организаций.

«Практика общения с застрахованными показывает, что институт страховых представителей создан своевременно и хорошо справляется с поставленными задачами. Уже несколько недель идет кропотливая ежедневная работа по разъяснению ситуации, связанной с коронавирусом. Особое внимание уделяется группам риска», — отметил вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.