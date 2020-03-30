Москва, , 10:03 — REGNUM Власти предпринимают меры для комфортной жизни граждан в период самоизоляции. Об этом 30 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил о начале нерабочей недели.

«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции», — сказал он.

Также, по словам Мишустина, принимаются меры для того, чтобы те сограждане, «кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других».