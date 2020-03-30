Новосибирск, , 10:02 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о дополнительных мерах по защите горожан от чрезвычайной ситуации. Это сделано «в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия», сообщили в мэрии муниципалитета.

Согласно документу, до 5 апреля 2020 года на территории города приостанавливаются все массовые, развлекательные и общественные мероприятия. На время рекомендовано закрыть торгово-развлекательные центры (за исключением расположенных в них аптек и продуктовых магазинов), салоны красоты, косметические и СПА-салоны, фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии, ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. Введён запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Исключение — организации, оказывающие услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

До 5 апреля предписано приостановить предоставление муниципальных услуг в МФЦ, до 1 апреля — бронирование и размещение в детских загородных лагерях, гостиницах. Исключение — лица, находящиеся в служебных командировках или служебных поездках.

По 12 апреля приостановлено посещение образовательных организаций, в детских садах должны быть организованы дежурные групп ы с соблюдением санитарного режима.