Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Екатеринбургская городская дума потратит более 5,9 млн рублей на информационное освещение своей деятельности. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Более 4 млн рублей планируется потратить на телевизионные интервью с парламентариями. Всего будет опубликовано 39 выпусков длиной не менее 10 минут каждый в прайм-тайм, с утренним повтором. Телеканал должен иметь охват не менее 80% жителей Свердловской области.

Также более 1,8 млн рублей потратят на размещение 13 газетных полос о деятельности представительного органа с рядом требований (в частности, формат газеты — А2). Информационное освещение намечено на весь год.

Траты на пиар могут не найти понимания у части депутатов — ранее некоторые парламентарии предлагали вложить деньги в детские сады и и школы города.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент гордума отменила все ближайшие встречи комиссий и заседания. Тем не менее, работа представительного органа не была полностью приостановлена

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